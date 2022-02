Allenamento Cagliari- Lavoro differenziato per Lovato e Nandez!

Il Cagliari oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida che li vedrà impegnati alla Domus Arena contro il Napoli di lunedì, ecco quanto estratto dal sito uficialedei rossoblù:

“I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: è iniziata così la preparazione alla sfida casalinga di lunedì 21 contro il Napoli, posticipo della 26ª giornata di campionato. Seduta di questo pomeriggio al via con un’attivazione tecnica, accompagnata da dei lavori dedicati alla parte atletica, con e senza palla. Esercitazioni sul possesso, in chiusura serie di partitelle giocate su spazi ridotti. Lavori personalizzati per Andrea Carboni, che deve smaltire i postumi di un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, e Matteo Lovato, per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Hanno continuato il differenziato Damir Ceter e Nahitan Nandez. Domani, giovedì 17, la squadra svolgerà una doppia seduta di allenamenti.”