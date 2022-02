Verso il Camp Nou in emergenza, ma per giocarsela davvero

Come spesso accade, anche per il Camp Nou, Spalletti dovrà fare i conti con le assenze. La più pesante è quella di Politano: problema alla caviglia e stop di almeno sette giorni e con Lozano ai box, la tegola ha peso doppio. Bisognerà aggrapparsi a Elmas a meno che non spunti fuori qualche soluzione inedita. I guai seri sono per Lobotka: è una distrazione muscolare e non è di poco conto. L’impressione è che – se tutto andrà bene – rientri per il big match con il Milan del 6 marzo. Spalletti, comunque, aveva già in mente il turnover con Anguissa. Alternanza in porta, con Meret che torna titolare, Anguissa quindi in mediana, Elmas e Mertens là davanti. E poi? Ecco, Mario Rui potrebbe essere messo a riposo. A sinistra Juan Jesus oppure proprio Ghoulam. A Napoli, in fondo ci si crede, per il ritorno sono già stati venduti quasi 25mila biglietti e, se per caso entro fine settimana dovesse arrivare il via libera alla capienza al 75 per cento, ecco che davvero sarebbe un pienone straordinario al Maradona. E sarebbe davvero una notte magica.

Il Mattino