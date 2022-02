Ultime Barcellona – Contro il Napoli difesa quasi da inventare per Xavi

Il Barcellona, rispetto a due mesi fa, è totalmente nuovo e con più qualità, ma la parola emergenza non è del tutto sparita, anzi. In difesa, come riporta il CdS, out Umtiti, Leinglet e molto probabilmente anche il classe ’99 Araujo. Rimarrebbe il solo Piquè, visto che nella lista non è stato inserito Dani Alves. Contro il Napoli di Osimhen, servirà una prova di squadra. Lo staff medico inoltre ha deciso, per prudenza di non rischiare Memphis Depay, ancora non al 100%, oltre all’infortunato Ansu Fati. In compenso Xavi potrà contare su Adama Traorè già al top della forma, Ferran Torres e Aubameyang che possono dare più soluzioni alla manovra offensiva. In questi casi la miglior difesa è l’attacco.

La Redazione