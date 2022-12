TELESPAZIO 1 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Domani il Napoli contro la Samp, punti per ritrovare il morale”

Nel corso di Telespazio 1, durante il programma “Pianeta Giovani”, condotto da Francesco Della Rocca, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “La sconfitta contro il Bologna da parte del Napoli Primavera è stata decisa da episodi, visto che gli azzurrini hanno avuto diverse occasioni per andare in gol. Nella squadra felsinea gioca Pagliuca in attacco, figlio dell’ex portiere anche di Inter, Samp e Nazionale. Decisive le reti degli ospiti di Rocchi e Raimondi. Ambrosino? Per lui è stata una settimana importante, rete contro l’Hellas Verona e il momentaneo pari di domenica pomeriggio. Nel mezzo la gara con la Nazionale Under 19, dove si procura il rigore del successo. Il numero 10 dei partenopei parte dalla panchina, per una scelta di puntare sulla fisicità e qualità tecnica a gara in corso. Su Vergara c’è da dire che sta recuperando da un lungo stop per infortunio ed è in crescita. Deve invece ritrovare la condizione D’Agostino, anche lui convocato in Nazionale. Domani mattina sfida a Bogliasco contro la Sampdoria, servirebbe fare un buon risultato per ritrovare il morale, visto che ora la classifica non è delle migliori e poi le prossime gare saranno tra le altre contro Juventus e Milan. Infine in prima squadra fanno parte anche Costanzo, Cioffi e Idasiak, oltre ai citati Vergara, D’Agostino e Ambrosino”.

