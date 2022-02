SERIE B RISULTATI – La Cremonese vince e balza al primo posto. Pari interno del Pisa

In attesa che il Lecce scende in campo, questo pomeriggio la Cremonese batte per 3-1 il Parma e balza al primo posto della classifica. Per il resto pari di rimonta del Pisa contro il Vicenza, nonostante la buona prestazione di Nikita Contini. Per il resto successi esterni per il Perugia, Cittadella, Reggina e Monza, sui campi di Cosenza, Pordenone, Ferrara e infine a Terni.

Cosenza-Perugia 0-1

Cremonese-Parma 3-1

Pisa-Vicenza 2-2

Pordenone-Cittadella 0-1

Spal-Reggina 1-3

Ternana-Monza 0-1

A cura di Alessandro Sacco