Renica: “La doppia sfida tra Napoli e Barcellona sarà molto bella”

Alessandro Renica, ex Napoli, ha parlato al quotidiano Roma, e tra le altre cose si è soffermato sulla doppia sfida col Barcellona che attende il Napoli in Europa League. “La doppia sfida tra Napoli e Barcellona sarà molto bella: gli azzurri, arrivano alla gara d’andata senza due pedine importanti come Politano e Lobotka, tuttavia le alternative ci sono per non rimpiangere questi calciatori. Ho visto la gara dei catalani nel derby contro l’Espanyol: la squadra di Xavi gioca un calcio con una mentalità molto aperta. Credo che il Napoli possa fare davvero bene contro il Barcellona”.