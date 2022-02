Raul Albiol: “Con Sarri il salto di qualità”

Ad El Pais, Raul Albiol:

«Ho fatto il salto di qualità con Sarri al Napoli. Sono stati tre anni di apprendimento. In difesa era uno specialista, mi ha aiutato a crescere e migliorare. L’uscita col pallone per lui era fondamentale. Abbiamo provato tutto ciò che poteva essere provato. Mi ha fatto vedere molte cose che non vedevo. È stato un punto di svolta per me. Ancelotti? Con lui è stato impressionante, Ancelotti ha un’esperienza incredibile. Ho capito come va gestita una grande squadra. Mi ha dato sicurezza e fiducia. Giocava più in contropiede rispetto a Sarri. In Champions, soprattutto, ha ottenuto il meglio da noi».