Napoli-Fabian Ruiz. Chi lo vuole dovrà impressionare AdL

Il Napoli e Fabian Ruiz, al momento la questione del rinnovo del contratto è congelata per la distanza tra le parti e da diverso tempo. A Gennaio, come confermato dal Corriere dello Sport, c’era un’offerta importante del Newcastle, ma l’ex Betis Siviglia ha declinato il tutto. In Premier League non mancano le pretendenti, come dicono i media inglesi: Arsenal, Liverpool e le due squadre di Manchester. Fabian però sarebbe ancora più contento se ci fosse la sfida tra Real Madrid e Barcellona per poterlo acquistare. Ora tutto sta nelle varie cifre e che ovviamente dovranno impressionare De Laurentiis.

La Redazione