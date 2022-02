Mirko Calemme: “Barcellona? Avrà tutta la pressione, ma non snobberà l’Europa League”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto il corrispondente dall’Italia di As Mirko Calemme. “A Barcellona il tempo è gelido anche se è previsto sole per tutta la settimana. Situazione COVID-19? In Spagna è tranquilla già da un mesetto abbondante. Negli stadi c’è la capienza all’85%, non c’è però l’obbligo di Green Pass per entrare nel Paese. L’arrivo di Xavi ha dato un entusiasmo diverso, non è ancora un Barcellona temibile come quello di un paio di anni fa ma resta una squadra di livello altissimo. Certo è che ha grandi difficoltà, prende tanti gol e si giocherà la partita con grande pressione perché non può fallire. Dimentichiamoci l’idea che il Barcellona possa snobbare l’Europa League. Araujo? Dovrebbe farcela per il Valencia, vogliono evitare le possibilità di una lesione muscolare ma non si esclude che alla fine ci sarà. La fisicità di Osimhen può fare davvero male al Barcellona. Dani Alves non ci sarà perché è stato tenuto fuori dalla lista UEFA. Aubameyang non ha ancora mai giocato titolare e non è arrivato in ottime condizioni, al momento sembra dover andare in panchina ma non è scontato che non possa spostare Ferran Torres a destra o comunque giocare con Adama Traoré. Il derby con l’Espanyol ha un po’ cancellato l’entusiasmo delle gare precedenti”.

