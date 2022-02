Mertens, “siparietto” con un tifoso: “Devo firmare questa? Ma stai bene?”

Dries, Ciro, Mertens entra ogni giorno di più nel cuore dei napoletani, se casomai ce ne fosse ancora bisogno, ed è anche per questo che, in genere, diventa virale sui social tutto ciò che lo riguarda. “Siparietto comico all’uscita dal centro tecnico di Castel Volturno per Dries Mertens, che ha incrociato alcuni tifosi in attesa e ne ha approfittato per alcuni autografi. Quando un giovane sostenitore azzurro si è avvicinato con la maglia di Hysaj della scorsa stagione, però, l’attaccante belga è rimasto sorpreso: «Devo firmarti questa? Ma veramente? Ma stai bene?» ha detto Dries prendendo in giro il tifoso in un video che è diventato poi immediatamente virale sui social”.