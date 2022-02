Mercato – Mese di gennaio da “paura” per il Barcellona

Col mercato sono arrivati Adama Traorè, Aubambeyang e Ferran Torres (oltre al veterano Dani Alves), ovvero tre attaccanti. E infatti in avanti la musica è cambiata. Traorè si è presentato con due assist in due presenze, stesso score di Ferran Torres arrivato dal Manchester City. Certo, fino a due anni fa il tridente era Messi, Suarez, Griezman e oggi i nomi sono di un livello decisamente meno intriganti. Nessuno dei tre ha ancora segnato, ma l’attacco del Barcellona è tornato a viaggiare sulla strada migliore. E non è tutto. La caratteristica del Barça post-Koeman è quella di una squadra che adesso ha ripreso a lottare, a sudare la maglia e a essere più presente in campo per tutta la durata della partita. Tra i grandi flop, Menphis Depay, olandese arrivato in estate fortemente voluto da Koeman ma ad oggi ancora oggetto semi misterioso approdato sul pianeta Barcellona.

B. Majorano (Il Mattino)