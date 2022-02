Majorano, giornalista: “Il Napoli ha tutto per passare il turno”

Su Radio Marte, è intervenuto Bruno Majorano, giornalista, ecco le sue parole: “Fa tantissimo effetto vedere il Barcellona e non leggere nemmeno uno dei tre nomi celebri del tridente, cioè quelli caratteristici degli ultimi anni. Sarà un Barcellona completamente nuovo con il vero campione seduto in panchina, Xavi sta dando qualcosa in più. Sarà una partita divertente. In difesa a loro manca sicuramente qualcosa e gli infortuni non aiutano, dovrebbe fare a meno di Araujo e Lenglet che sono forse i migliori. Il Napoli ha tutto per portare a casa il risultato, le qualità ci sono e mi aspetto una gara con tanti gol. Nel girone è lo Spartak Mosca che è arrivato primo o il Napoli arrivato secondo? Forse gli azzurri potevano fare meglio. Meglio comunque questo Barcellona che quello del 2020 che il Napoli trovò agli ottavi di Champions League“.