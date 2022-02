Luca Telese, giornalista: “Mi aspetto un Napoli vincente a Barcellona”

A Punto Nuovo Sport Show, Luca Telese, giornalista:

“Sono rimasto stupito che il presidente di Confindustria possa avere il desiderio di mettersi a capo della Lega Serie A. È come se Mattarella volesse lasciare il Quirinale. O la Confindustria è un posto così sgradevole o dobbiamo pensare che le classi dirigenti italiane sono guidate da folli. Cagliari-Napoli? Il Cagliari ha fatto 10 punti in 19 partite nella prima parte del campionato, poi ha cacciato i golfisti e ne ha fatti altri 11 nelle ultime 6. È in scia positiva. Ricordiamo la profezia di Telese, arriva la Primavera e giocheremo col sole. La differita di lunedì ci porta ad un passo dall’estate. La tipica crisi della squadra spallettiana inizia quasi in Primavera, quando arriverà il gol dell’ex di Pavoletti. Giovedì ci sarà un impegno che porterà via molte energie al Napoli, Koulibaly ha le fatiche post Coppa d’Africa. Al Cagliari basterà un pareggio. Mourinho? Non capisco perché il regime si stia accanendo contro di lui, gli hanno tolto 6 punti. Spero faccia piazza pulita come Giulini a Cagliari. Mkhitaryan che gol ha sbagliato, ci sono dei golfisti anche lì. Mi aspetto un Napoli vincente a Barcellona e lunedì si fermerà con un pareggio a Cagliari grazie ad un gol di Pavoletti”.

(Ndr: a Luca Telese suggerei una maggiore prudenza quando si parla del Napoli…)