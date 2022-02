Lozano assente a destra, sta smaltendo l’infortunio alla spalla

L’infortunio di Matteo Politano è una tegola in casa Napoli, ma è una di quella che pesa il doppio. Perché a destra manca anche Hirving Lozano. Il messicano sta smaltendo la lussazione alla spalla rimediata in nazionale. Oggi ne scrive il quotidiano Repubblica che prova ad “anticipare” i tempi del rientro: “Hirving Lozano sta smaltendo la lussazione alla spalla destra rimediata con la nazionale messicana. Non si è operato, quindi dovrebbe tagliare il traguardo della convocazione a marzo”. Lozano e la società hanno scelto di non optare per l’operazione, i tempi di recupero si sono così ridotti.