István Kovács, l’arbitro di Barcellona-Napoli, ecco le sue statistiche

L’arbitro di Barcellona-Napoli sarà István Kovács; la sfida valida per playoff d’andata di Europa League in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou.

L’arbitro classe 1984, il rumeno István Kovács vanta 9 presenze in carriera in UEFA Champions League e 16 direzioni di gara in UEFA Europa League (escludendo le gare della fase di qualificazione).

Ha già diretto il Napoli nella trasferta contro il Genk valida per la partita della fase a gironi di Champions League del 2019/2020 (gara terminata 0-0).

Infine, quest’anno ha arbitrato in Uefa Conference League, la Roma di Mourinho; con i giallorossi in casa hanno vittoriosi per 4 a 0;

Ed ha arbitrato anche in Champions League nella fase a gironi l’Inter di Inzaghi, nel pareggio 0 a 0 fuori casa contro lo Shaktar D..

Inoltre nella stagione attuale 2021/2022, ha estratto ben 140 cartellini gialli, più 4 volte il doppio cartellino, ed una sola volta ha estratto il cartellino rosso. Alle sue statistiche si aggiungono anche i 16 rigori fischiati in 27 presenze, tra Liga e competizioni europee.

A cura di Antonio Pisciotta