In Europa il Napoli si presenta meglio del Barcellona

In Europa League abbiamo dei punti a nostro favore da esibire. Il Napoli, per esempio, sta molto meglio del Barcellona. Tanto per cominciare il Napoli ha un gioco, il Barcellona no. Sono 53 punti in 25 partite per la squadra di Spalletti (con la miglior difesa della Serie A: 17 gol subiti) ora al terzo posto a +7 sulla Juventus, contro i 39 punti in 23 gare per la squadra di Xavi che di gol ne ha presi 27 e rischia di stare fuori dalla prossima Champions dopo l’aggancio dell’Atletico Madrid al quarto posto. Fonte: CdS