Il Real fa sul serio: arriveranno emissari per ingaggiare Ospina

Se ne parla da alcune settimane. Il Real Madrid di Ancelotti è davvero sulle tracce di David Ospina, portiere del Napoli. Il tecnico conosce bene l’azzurro ed evidentemente lo apprezza. Il giornalista Fabio Santini ai microfoni di 7 Gold conferma interesse e trattativa, aggiungendo che emissari del club spagnolo saranno presto in Italia per parlare con il portiere. Occorre stabilire le cifre dell’ ingaggio. Da ricordare che l’estremo colombiano a giugno si svincolerà dal Napoli e dunque sarà libero di firmare a zero per altri club trovando anche subito l’accordo.