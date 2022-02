I. Oliva, giornalista: “Credo giocherà, è stato preso per le partite importanti”

A Radio Marte è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista: “Contro il Napoli giocherà contro Ferran Torres perché questo è stato chiamato a fare, giocare le partite importanti. Il Barcellona ha tanto talento a centrocampo ma non ha riferimenti in attacco e la difesa funziona malissimo. Araujo si è fatto male ed è in serio dubbio per giocare contro il Napoli. Formazione? Ter Stegen in porta, Dest a destra, Piqué e Garcia al centro, Jordi Alba a sinistra. Pedri, Busquets e De Jong a centrocampo, in attacco penso Gavi, Ferran Torres mentre Adama Traoré dovrebbe partire ancora dalla panchina“.

Fonte: Radio Marte