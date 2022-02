Giordano, giornalista: “Napoli-Inter? Un’occasione sfumata via”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “L’Europa League è molto più di una coppetta come qualcuno diceva, Barcellona-Napoli è la partita più bella di tutti i playoff. Chi a destra al posto di Politano? Ounas ha caratteristiche diverse, c’è anche Malcuit volendo. Zanoli ha giocato troppo poco per affrontare una partita del genere dal primo minuto. Napoli-Inter? Un’occasione sfumata via, poteva succedere. Il Napoli doveva vincere per cambiare il corso del campionato al momento ma non è che gli altri stavano dall’altra parte per perderla. A me non è sembrato che la squadra potesse avere paura, semplicemente a un certo punto ha fatto dei ragionamenti. Sarebbe gradita una lettura meno di pancia dai tifosi ma non si può nemmeno pretendere questo perché altrimenti si esce dal codice genetico di chi tifa, che spesso è irrazionale. Anche il Barcellona sta sopportando certe contestazioni della gente, il tifo è un po’ irrazionale ma va bene lo stesso”.