Gazzetta dello Sport: “Napoli? La miglior difesa è il possesso del pallone”

Sulla Gazzetta dello Sport: il Napoli ha la miglior difesa. Costruita col possesso del pallone. La solidità del Napoli? 17 gol subiti. E’ la miglior difesa d’Italia. E nei maggiori campionati europei, fa meglio solo il ManCity, con 14:

“La miglior difesa per la squadra di Spalletti non è tanto l’attacco, come si usa dire, ma il possesso palla. In questa statistica il Napoli è primo in assoluto e questo significa che tenendo per almeno un’ora a partita il pallone lontano dalla propria area rischia di meno gli attacchi avversari. Poi Spalletti vuole che la sua squadra vada a riprendersi il pallone nell’altra metà campo e dunque gli azzurri diventano ancora meno aggredibili quando difendono correndo in avanti”.