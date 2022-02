Gattuso non era un giocatore alla Lobotka e non lo vedeva in quella posizione in campo

Nonostante l’infortunio che lo terrà lontano dal match di Europa League con il Barcellona, la stagione di Stanislav Lobotka prosegue a gonfie vele in azzurro. «Ora Napoli sta vedendo il vero Lobotka, quello che tutti si aspettavano di vedere quando arrivò in azzurro» le parole di Rafael Kedzior, membro dell’entourage dello slovacco. «Non è facile capire perché ci abbia messo tanto, è necessario adattarsi per un calciatore che arriva da fuori. La differenza l’ha fatta Spalletti in due modi: dandogli diverse chance di giocare e facendo giocare un calcio che esalta le sue caratteristiche».«Gattuso non era un giocatore alla Lobotka e non lo vedeva in quella posizione, anche se il tecnico lo stimava. Poi ha avuto anche qualche piccolo infortunio che non ha favorito il tutto» ha continuato Kedzior a Radio Marte. «Del rinnovo non si parla in questo momento. Scudetto? Lobotka ci crede come tutto il Napoli, l’occasione è palese perché nessuna squadra può vincerle tutte. Sarà difficile ma ci sono possibilità. C’è un po’ di delusione per il post Inter, c’era aspettativa di vittoria ma il Napoli ha comunque le sue chance di Scudetto».

