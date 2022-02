G. Ciaschini, vice-Ancelotti: “Era difficile sostituire la mentalità inculcata da Sarri”

Su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex vice-Allenatore di Carlo Ancelotti, Giorgio Ciaschini:

Sulle dichiarazioni di Ze Maria sull’esperienza di Ancelotti a Napoli

“Mi sembra difficile che i giocatori non si impegnassero, sono tutti professionisti che sanno i propri impegni durante la settimana. In quel periodo c’era una lamentela da parte dei calciatori in cui si diceva che non c’era tanta intensità negli allenamenti: Ancelotti ha un metodo diverso, ma è fuori luogo dire che i giocatori remassero contro di lui. Sostituire nei giocatori la mentalità acquisita ai tempi di Sarri è difficile, ma Carlo non lavora in modo esasperato sul campo o far fare ai giocatori schemi specifici. Al contrario lascia ampia autonomia ai calciatori anche sulla parte tattica e questa situazione potrebbe spaesare i calciatori”.

Fonte: 1 Station Radio