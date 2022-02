Fabian Ruiz, sfida al mito Xavi e la voglia di impressionare Spalletti

Quando nasci in Spagna e giochi nella Liga c’è sempre quella magia degli stadi e la voglia di dare sempre quel qualcosa in più. E’ quello che mister Spalletti vorrebbe dal centrocampista Fabian Ruiz per giovedì a Barcellona. L’ex Betis Siviglia nelle ultime sfide contro Venezia e Inter, non è sembrato al top della condizione, perciò Spalletti si aspetta una prova di grande personalità. Tra l’altro Fabian sfiderà Xavi che da sempre è un suo mito sin da bambino e poi il Barca potrebbe essere il suo futuro, sempre che economicamente accontentino l’esigente De Laurentiis come offerta. Al Camp Nou, come riporta il CdS, è una serata di gala, dove tutto è possibile e giocare una grande partita faciliterebbe anche varie offerte di mercato.

La Redazione