Fabian, il Barca potrebbe aprirgli nuovamente le porte della Roja

Dagli ultimi Europei, il suo rapporto con la Nazionale spagnola si è incrinato. E stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, Fabian Ruiz deve essersene lamentato e qualcosa deve essere giunto all’ orecchio del ct iberico. Il centrocampista del Napoli di certo non può essere contento della poca considerazione di Luis Enrique. L’allenatore lo ha lasciato fuori in diverse occasioni, favorendo i giovanissimi talenti Pedri, Gavi e Nico Gonzalez. Per questo per il Fabian la sfida contro il Barcellona vale doppio: c’è la Roja in ballo e superare i catalani per Ruiz, potrebbe valere anche un ritorno in Nazionale dalla porta principale.