Contro il Barcellona, Spalletti sta pensando ad un jolly per sostituire Politano

In casa Napoli ieri c’era grande attesa sul responso degli infortuni, post-Inter e per Barcellona non ci saranno Politano e Lobotka. Spalletti, da ieri sta studiando varie soluzioni per affrontare al meglio la squadra di Xavi. Sul lato destro, secondo il Corriere dello Sport, tra l’altro ancora out Lozano causa postumi della lussazione alla spalla. Per la corsia destra due le soluzioni. Elmas oppure Malcuit, come avvenne in occasione della gara contro l’Atalanta e funzionò alla perfezione. Al momento Ounas non sembrerebbe pronto per giocare dal primo minuto, visto che non è al top dopo i problemi per il Covid. Solo a poche ore dalla sfida del Camp Nou verrà sciolta la riserva.

La Redazione