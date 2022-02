Champions League – Mbapoom colpo PSG allo scadere, M.City devastante

Cominciano in modo scoppiettante gli Ottavi di finale di Champions League. Colpaccio del Paris Saint Germain che batte all’ultimo secondo il Real Madrid per 1-0 con la rete di Mbappe al 93′ min, nonostante il rigore sbagliato di Messi, e si avvicina ai Quarti di Finale. Schiacciante invece il Manchester City, che distrugge 5-0 lo Sporting Lisbona in Portogallo con le reti di Mahrez, Foden, doppietta di Silva e Sterling e mette in ultra cassaforte il passaggio del turno