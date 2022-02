CENTROCAMPO – Contro il Barcellona ci sarà il gradito ritorno di Anguissa

Nel finale di Napoli-Inter, era già entrato a gara in corso, ma anche se per poco, si è visto tutto il suo valore. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, parlano di Andrè Frank Zambo Anguissa, che dopo la Coppa d’Africa, dovrà smaltire le tossine e ritrovare la migliore condizione. L’occasione è già a portata di piede, ovvero il Barcellona. Ieri la diagnosi su Lobotka, lesione di basso grado del bicipite femorale destro e quindi due settimane di sosta. Il calciatore camerunense è pronto per la sfida di Europa League, dove dovrà confermare quanto di buono fatto vedere in stagione e in una serata che si preannuncia di gala al Camp Nou.

La Redazione