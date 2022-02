Castelvolturno: tattica e tecnica per gli abili, per gli altri…terapie!

Continua la preparazione azzurra a Castelvolturno in vista del match di giovedì. Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Come detto gli azzurri si allenano per la partita di Europa League contro il Barcellona in programma il giorno 17 di febbraio alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale del torneo. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello ed esercitazioni su calci piazzati. Successivamente lavoro tattico e chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno fatto terapie. Terapie e palestra per Lozano.

dal sito della SSCN