CALCIO FEMMINILE – Domani esordio contro la Danimarca per l’Italia nell’Algarve Cup

A Coverciano prosegue la preparazione dell’Italia del c.t. Milena Bertolini, in vista dell’Algarve Cup, dove le azzurre non la disputano da due anni, anche causa Covid. In quella circostanza non disputò la finale, la pandemia impedì alle azzurre di giocare contro la Germania. Domani alle ore 13,00 l’esordio contro la Danimarca, secondo il Corriere dello Sport, mentre domenica l’avversario sarà la Norvegia. Dopo le due sfide alle compagini scandinave, si capirà se si giocherà la finalissima oppure le varie finali dal terzo al quinto posto.

La Redazione