Antonio Moschella, giornalista: “Barcellona? Ancora un po’ un cantiere aperto”

A “Marte Sport Live”, Antonio Moschella, giornalista:

“Barcellona? Con l’Atletico Madrid avevano fatto una buonissima partita, ha dimostrato di fare il gioco che gli piace. Ieri nel derby, pareggiato negli ultimi 30”, ha dimostrato invece di essere ancora un po’ un cantiere aperto. Credo che storicamente sia il momento giusto per il Napoli per poter fare lo sgambetto in Europa. Europa League obiettivo stagionale? Xavi sa che è difficile arrivare in Champions League attraverso il campionato. Nonostante non siano abituati a giocare in Europa League dal 2004 penso che la squadra andrà in campo molto motivata e con i titolari. Si giocheranno il tutto per tutto all’andata perché giocare fuori casa senza la regola del gol sarà dura. Contano di recuperare Araujo, anche perché Eric Garcia sta commettendo tanti errori. Formazione? C’è un ballottaggio tra Ferran Torres e Aubameyang per l’attacco”.