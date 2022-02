Ametrano, ex Napoli: “Di Lorenzo miglior terzino italiano insieme a Calabria”

L’ex calciatore di Napoli, Salernitana e Juventus, Raffaele Ametrano, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sul match tra Napoli ed Inter di sabato

“Sono squadre talmente importanti che sicuramente l’Inter non è arrivata a Napoli per pareggiare. Non perdere ovviamente era importante, ma hanno giocatori esperti che sanno come gestire le partite: è andata bene più a loro che al Napoli, perché i partenopei erano andati in vantaggio e poi hanno subito il pareggio”.