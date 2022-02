Albiol, ex Napoli: “Sarri? E’ stato un punto di svolta per me”

L’ex difensore del Napoli, Raul Albiol, oggi al Villarreal, ha parlato in un’intervista a El Pais, e tra le altre cose si è soffermato sul periodo in azzurro con Sarri. «Ho fatto il salto di qualità con Sarri al Napoli». «Sono stati tre anni di apprendimento. In difesa era uno specialista, mi ha aiutato a crescere e migliorare. L’uscita col pallone per lui era fondamentale. Abbiamo provato tutto ciò che poteva essere provato. Mi ha fatto vedere molte cose che non vedevo. È stato un punto di svolta per me».