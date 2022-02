Raul Albiol, ex difensore del Napoli, in una lunga intervista rilasciata al El Pais, ha parlato anche dei suoi anni al Napoli, ed in particolare con Ancelotti. «Con lui è stato impressionante, Ancelotti ha un’esperienza incredibile, Ho capito come va gestita una grande squadra. Mi ha dato sicurezza e fiducia. Giocava più in contropiede rispetto a Sarri. In Champions, soprattutto, ha ottenuto il meglio da noi».