Ulivieri: “Il Napoli resta in orbita Scudetto, ha ripreso un percorso quasi iniziale”

Renzo Ulivieri, presidente della AIAC, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Giocare 4-2-3-1 ovviamente comporta che ci sia una punta sola davanti e che gli altri arrivino. A volte ce la fai ad arrivare bene davanti, altre meno. Ma non direi che Osimhen è isolato, anzi, uno dei segreti del Napoli è proprio quello di non sapere preventivamente chi possa arrivare. Poi che a volte il Napoli scelga a partita in corsa di affiancare a Osimhen un altro attaccante, questo è possibile. Il rischio era anche di perdere contro l’Inter, sono partite con equilibrio. Penso che da parte dei giornalisti ovviamente ci sia un po’ di tifo, altrimenti significherebbe essere talmente freddi e non funziona così.

Il Napoli resta in orbita Scudetto, ha ripreso un percorso quasi iniziale quando vinse tutte le partite di seguito. Nel prossimo incontro con Assocalciatori parleremo di tante cose, questioni complesse, sia per i professonisti che per i dilettanti. In particolare parleremo del fatto che un allenatore esonerato possa allenare più squadre nello stesso campionato”.