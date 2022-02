Tmw – Real Madrid-Mbappè, siamo ai dettagli. Sarà tra i più pagati al mondo

Il Real Madrid e Mbappe, sono oggi molto vicini all’accordo, come riporta Tmw. L’asso del Psg sta per realizzare il sogno del padre, di giocare in uno dei club più forti del mondo. Il classe ’99 firmerà il contratto fino al 30 Giugno 2027 e guadagnerà 30 milioni all’anno. C’è un retroscena, che la famiglia di Mbappè volevano una percentuale sulla vendita delle magliette, ma Florentino Perez non ha sentito ragione. Alla fine poco male, visto che l’asso transalpino sarà tra i più pagati al mondo dietro solo a Neymar, ma soprattutto Messi.

La Redazione