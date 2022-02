Osimhen a Barcellona vuole proseguire la striscia vincente in zona gol in E. League

Sabato sera a fine gara c’era un pizzico di malinconia per il pari contro l’Inter, al “Maradona” si sognava in grande, ma in conferenza stampa Spalletti spargeva il suo proverbiale ottimismo. Giovedì sera al Camp Nou la sfida valevole per gli spareggi di Europa League contro il Barcellona e il tecnico di Certaldo, come riporta il Corriere dello Sport, vuole una squadra che vada a petto in fuori. Chiede il coraggio e proseguire nel percorso di crescita anche in una serata di galà internazionale. Ad esempio Victor Osimhen aveva iniziato in Europa League segnando 4 gol nelle prime tre gare, doppietta contro il Leicester e le reti contro Spartak Mosca e Legia Varsavia, poi il lungo stop a causa dello scontro al “Meazza” contro Skriniar. Contro i catalani c’è voglia da parte del nigeriano di lasciare la sua impronta. Due anni fa De Laurentiis lo acquisto dal Lille, dopo quel famoso incontro a Capri e nonostante il cambio di procuratore, alla fine l’affare andò a buon termine. Osimhen e il Napoli vogliono mostrare il petto a Barcellona e proseguire nella crescita anche in campo internazionale, dimenticando i mugugni del mancato successo contro l’Inter.

La Redazione