Napoli, sono state tre le partite vinte in terra spagnola

Il Napoli affronterà il Barcellona per la gara di Europa League giovedì 17 febbraio. Si comincia con la trasferta in terra spagnola, dove il Napoli ha vinto solo tre volte. Da Fonseca a Politano, dalla Coppa Uefa 1992 all’Europa League 2020, passando per la Champions League 2011. Sono state tre le partite vinte dal Napoli in Spagna, dove la prima gara europea venne disputata il 16 settembre del 1987 nello stadio del Real Madrid senza spettatori, a causa di una squalifica decisa dall’Uefa a carico del potentissimo club spagnolo: finì 2-0 per i Blancos nel primo match di Coppa dei Campioni, due settimane dopo arrivò l’eliminazione degli azzurri che si fermarono all’1-1 sul campo del San Paolo, davanti a novantamila tifosi.La prima clamorosa vittoria il 16 settembre 1992 a Valencia, dove il Napoli di Ranieri piegò la squadra di Guus Hiddink per 5-1, con la cinquina di Daniel Fonseca, giovane bomber uruguaiano appena arrivato dal Cagliari. La missione Europa si sarebbe conclusa dopo poche settimane, avendo trovato il Napoli sulla propria strada il Paris St. Germain che non era un team di marziani come ora ma aveva George Weah, futuro Pallone d’Oro.Secondo successo il 7 dicembre 2011, vittoria per 2-0 sul campo del Villarreal per il Napoli di Walter Mazzarri, reti firmate da Marek Hamsik e Gokhan Inler. Gli azzurri passarono agli ottavi di Champions League, dove trovarono il Chelsea: vennero eliminati ai supplementari, i Bleus con l’italiano Roberto Di Matteo in panchina avrebbero vinto il trofeo.Terzo e ultimo successo in Spagna il 29 ottobrte 2020 nel girone di Europa League sul campo della Real Sociedad, firmato da uno splendido colpo di Matteo Politano. Passato ai sedicesimi, il Napoli avrebbe trovato un’altra spagnola, il Granada, da cui sarebbe stato eliminato in una fase molto tormentata per Rino Gattuso, messo fortemente in discussione dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico avrebbe concluso nel modo più amaro il tragitto azzurro non riuscendo a centrare per un punto l’obiettivo Champions.

mattino.it