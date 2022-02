Nando Orsi: «L’Inter resta favorita, è uscita meglio dall’ ultimo turno»

Poteva succedere tutto e tutto è successo nell’ultimo weekend calcistico. Ma, nonostante la vetta rossonera, «Sono i nerazzurri ad uscirne meglio, la prova di Napoli ha dato agli uomini di Inzaghi tante certezze» ha detto ai nostri microfoni Nando Orsi, uno che l’allenatore oggi interista lo conosce bene e che da vicino segue il campionato tra una telecronaca e l’altra per Sky Sport.

Cosa ha detto il weekend? «Che l’Inter è la squadra più attrezzata. Hanno dato una grande risposta sabato: non è facile reagire in quel modo a Napoli, contro una squadra forte e uno stadio pieno, dopo il gol iniziale».

Fino alla prossima sosta, Inzaghi può sorridere? «Sono i nerazzurri ad avere il percorso più agevole. Il Napoli adesso deve dimostrare tra Cagliari e Lazio di avere lo smalto per la vetta. Poi ci sarà lo scontro con il Milan di inizio marzo che potrà cambiare ancora le cose. E magari sarà proprio l’Inter ad approfittarne. Ci sono tante varianti che possono cambiare le carte in tavola da qui a un mese».

Dopo il pari del Maradona, il Milan ha riacceso la corsa in vetta? «La squadra di Pioli è sempre stata in corsa. Ieri contro la Sampdoria non hanno passeggiato, è stata una gara sofferta e voluta. Hanno dimostrato di poterci stare in questo gruppo di vetta che si giocherà lo scudetto fino alla fine».

Cinque gare alla sosta: può essere il momento che decide la stagione? «Lo sarà, anche perché tutte le squadre di vertice avranno un finale di campionato abbastanza agevole. Questa è una cosa che non rifarei…».

Il calendario sfalsato non convince? «Mi convince, anzi lo riproporrei anche il prossimo anno. Molto dipende dal caso e può rendere tutto più spettacolare. Ma ho notato troppi scontri diretti ravvicinati e magari non ben diluiti nel corso dell’anno. Farei più attenzione ai parametri di scelta del calendario».

I recuperi possono fare la differenza? «È una domanda che mi sono posto anche io dopo questo weekend: quando recuperare Bologna-Inter? Bisogna farlo subito, tra tre o quattro settimane rischia di esser tardi. È brutto dirlo, ma recuperarla troppo in là potrebbe anche rischiare di falsare una corsa che invece deve essere avvincente tra le tre formazioni di vetta».

Poi c’è l’Europa: quanto potrà incidere ora? «Il Milan potrebbe avere un piccolo vantaggio ma tutto dipenderà da Napoli e Inter. La squadra di Spalletti e quella di Inzaghi non avranno impegni abbordabili, se dovessero uscire tutto si livellerà. Ma se dovessero passare il turno allora si azzereranno i fattori e potrà succedere davvero di tutto».

G. Arpaia (Il Mattino)