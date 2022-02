Massimiliano Gallo, giornalista: “Il Napoli sta disputando un signor campionato”

A “Marte Sport Live” è intervenuto Massimiliano Gallo, giornalista:

“I tifosi del Napoli delusi dal pareggio contro l’Inter? Non stanno bene…Fischi? Non ne ho idea, sono anni che sono abbastanza distante dalla tifoseria del Napoli. Anche sui social ho visto tantissime polemiche sulla punizione di Ounas, che è diventata il centro di tutti i mali. Per sovvertire queste partite, servono i grandissimi campioni. Il Napoli sta disputando un signor campionato, è a -2 dal Milan capolista, eventualmente a -4 dall’Inter se vincesse il recupero. Mi sembra che rispetto al biennio precedente ci sia stato un salto in avanti. Il pubblico di Napoli, ormai, è un pubblico freddo. Che cerca esclusivamente il risultato. Non c’entra niente con il tifo. Europa League obiettivo o fastidio? La competizione è difficile. E’ importante. Vinta poi da squadre sempre molto solide. Il Barcellona è un avversario ostico. Ma, effettivamente, non ha ancora una chiara identità. Il Napoli può qualificarsi. E sarebbe un gran colpo. Poi, da qui a vincere l’Europa League, bisogna essere molto solidi. De Laurentiis non vuole vincere? Discorso che va avanti da tempo. Una forma di perversione. Una spirale dalla quale non si esce. Persino Marotta ha detto che il bilancio è più importante del risultato sportivo. Basta vedere Commisso che ha offeso gli Agnelli. E poi gli ha venduto Vlahovic. Magari tra 10 anni vedremo se cambierà qualcosa”.