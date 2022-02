Mario Rui: “De Laurentiis? Dalla Serie C a combattere per il titolo e la Champions League”

Su “A Bola”, Mario Rui:

“Non l’ho mai visto presentare un calciatore come ha fatto con Inler, con la testa di leone. Ma viene dal mondo del cinema e credo che faccia cose del genere per conciliare i due mondi. E’ carismatico, ad alcuni piace e ad alcuni no, alcuni dicono che potrebbe investire di più e altri che gli investimenti che fa sono sufficienti. D’altronde da quando ha comprato il Napoli ha fatto un ottimo lavoro, prendendo la squadra dalla Serie C e portandola a combattere per il titolo e la Champions League”.