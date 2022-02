L’ex azzurro Vitale entusiasta della nuova esperienza in seconda categoria

Una scelta di cuore e di vita. Dal Napoli al Verona e allo Spezia in A fino alla Juventude Stabia. L’ex azzurro, stabiese di nascita, Gigi Vitale, approda in gialloblù (dopo i trascorsi alla Juve Stabia), e sposa la causa della compagine stabiese, oggi in Seconda Categoria: «Facendo leva sulle motivazioni del calciatore, che poteva tranquillamente ancora ambire a categorie importanti, è stato portato a segno un autentico colpo da novanta per la categoria. Dopo aver esordito in Coppa Uefa e fatto registrare oltre 300 presenze tra serie A e serie B e dopo aver vestito casacche importanti come quella azzurra del Napoli, del Verona e della Salernitana, senza dimenticare quella gialloblé della Juve Stabia in serie B, uno dei più forti terzini sinistri in attività (lo scorso anno in serie B con Frosinone ha collezionato 9 presenze) ha sposato il progetto gialloblù. Vitale, classe ’87, stabiese di nascita, mettendo per un attimo da parte il suo glorioso recente passato, vestirà la maglia della Juventude e si unirà agli uomini di capitan Passaro agli ordini di mister Vollono».

Entusiasta, e per nulla demotivato dalla categoria, Vitale s’è detto pronto alla nuova esperienza: «Ho deciso di non aspettare più, avevo avuto qualche chiamata ma niente di interessante e sono felice di venire a dare una mano ai miei amici della Juventude Stabia. Userò questi due mesi per tenermi in forma per non farmi trovare impreparato per la prossima stagione. Per il momento il mio pensiero è divertirmi coi miei amici».

