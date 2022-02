Gravina, la frecciata: “Alcuni sono per l’immobilismo e le multiproprietà”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, risponde, senza fare nomi al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis che aveva parlato di presunti muscoli. Lo fa nel suo intervento a Radio anch’io Sport, su Radio Uno:

«Non c’è frizione tra Lega Serie A e Figc, non ci sono scontri in atto. Ci sono in gioco visioni contrapposte. Io sono per la modernizzazione e le riforme, altri per l’immobilismo, come per le multiproprietà. Abbiamo agito con rispetto, cercando di discutere quotidianamente per non far implodere il fragile equilibrio nella Lega di A. Il contrasto a immobilismo e minoranze di blocco è fondamentale. Mi spiace quando si parla di riforme e futuro, e poi si creano delle difficoltà e degli ostacoli».