Giaccherini: “La stagione del Napoli è stata rovinata da due partite”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho vissuto la piazza napoletana per un anno e mezzo e credo che ora abbia fatto un click. Vedo più maturità, si resta coi piedi per terra, ci si fa travolgere meno dall’entusiasmo. Le sconfitte con Empoli e Spezia saranno determinanti nel computo finale. Quelle due partite hanno dato un bel colpo al campionato del Napoli. I punti per lo scudetto le grandi squadre le fanno proprio nelle gare come quelle con Empoli e Spezia”.

Fonte: RadioKissKiss