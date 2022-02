Corte Sportiva d’Appello della Federcalcio – Respinto il ricorso dell’Inter

La corte sportiva d’appello della Federcalcio dice no all’Inter (si dovrà dunque disputare la gara di Bologna) mentre accoglie il ricorso proposto dalla Salernitana contro lo 0-3 a tavolino ed il -1 in classifica per la gara contro l’Udinese. In sostanza, la Corte d’appello Figc (presidente Carmine Volpe, relatore Patrizio Leozappa) ha respinto il ricorso del club nerazzurro che chiedeva lo 0-3 a tavolino per il match del “Dall’Ara” stabilendo che si giocherà la gara nella data stabilita dalla Lega di Serie A, mentre riguardo a Udinese-Salernitana ha dato torto alla Lega Serie A e ha ribaltato il verdetto del giudice sportivo: la partita dovrà dunque essere rigiocata.

Repubblica