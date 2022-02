CENTROCAMPO – A Barcellona diverse alternative in caso di forfait di Lobotka

Il Napoli, dopo la domenica di stop, per smaltire le tossine post-Inter, da oggi si inizierà a pensare alla sfida degli spareggi play-off di Europa League contro il Barcellona. Giovedì al Camp Nou, come riporta il CdS, rischia di non esserci il centrocampista Lobotka, uno dei migliori della squadra azzurra. L’ex Celta Vigo ha subito un risentimento muscolare, come riportato dal sito del club partenopeo ed ha il 50% di scendere in campo contro gli spagnoli. In caso di forfait non mancano le alternative. La prima è Anguissa, con un paio di allenamenti in più, potrebbe partire avanti rispetto agli altri. Demme e poi c’è Zielinski che ha già ricoperto la zona centrale nel periodo di emergenza. Spalletti e lo staff medico attenderanno novità su Lobotka e poi si tireranno le somme.

La Redazione