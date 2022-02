Castelvolturno verso Barcellona: terapia e palestra per Lozano

Castelvolturno – Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma giovedì alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con partita a campo ridotto e combinazioni con tiri in porta. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha fatto terapia e palestra.

dal sito ufficiale della SSCN.

NB: in nota precedente il club ha comunicato che anche Politano e Lobotka hanno iniziato il percorso riabilitativo dopo gli infortuni riportati sabato sera durante il match contro l’Inter.