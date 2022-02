CALCIO FEMMINILE – Glionna al posto di Rizzon nella lista del c.t. Bertolini

L’Italia del c.t. Milena Bertolini da oggi inizierà a prepararsi per l’Algarve Cup al Centro Sportivo di Coverciano, dove ci sarà l’esordio mercoledì alle ore 13,00 contro la Danimarca. Per la compagine azzurra non arrivano buone notizie dall’infermeria. Infortunio per Giulia Rizzon e al suo posto Benedetta Glionna che era in ritiro con l’Under 23. Al posto della calciatrice dell’A.s. Roma è stata convocata Anna Catelli dell’Hellas Verona.

La Redazione