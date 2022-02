Beccalossi: “Il Napoli è pronto allo scudetto con Spalletti”

Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell’Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è assolutamente attrezzato per lottare fino alla fine. Gli azzurri sono stati un po’ troppo sottovalutati, tutti davano per scontato un duello tutto milanese, ma a Napoli è arrivato un grande allenatore che ha legato con squadra e città. Da interista credo che sia un ottimo risultato il pareggio.

Il Milan è 2 anni che viaggia nelle prime posizioni. Il Napoli è una squadra pericolosa che può ambire alla vittoria finale. L’Inter, vista anche la situazione dalla quale partiva la squadra con tutto lo scetticismo che c’era, è partita comunque da squadra competitiva e credo che sia ancora la squadra più forte. Alla fine l’Inter ha passato il girone di Champions, ha vinto la Supercoppa, è in semifinale di Coppa Italia, potenzialmente è prima in classifica con una partita da recuperare, io non la vedo tutta questa difficoltà”.

Fonte: RadioKissKiss