Ballottaggio Elmas-Ounas per prevenire il forfait di Politano

Nel corso della sfida interna contro l’Inter, a metà primo tempo, Spalletti è stato costretto al cambio forzato con l’uscita di Matteo Politano. L’esterno destro ha subito un indurimento al polpaccio ed è in dubbio per la sfida contro il Barcellona. Per la gara di Europa League c’è il ballottaggio tra Elmas ed Ounas. Il macedone contro i nerazzurri non ha fatto esattamente quello che aveva chiesto, secondo il CdS, facendo imbestialire Spalletti dalla panchina. Il franco-algerino deve recuperare la forma dopo il Covid e i pochi allenamenti con il gruppo. Oggi si saprà l’entità del problema di Politano, così come per Lobotka.

La Redazione