Bagni: “E’ un’occasione persa, ma il Napoli resta la squadra migliore del campionato”

Salvatore Bagni, doppio ex della sfida tra Napoli ed Inter, torna, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, sulla gara di sabato al Maradona. Un’occasione persa, per l’ex guerriero da parte degli azzurri, che restano però in corsa, in quanto, migliore squadra del campionato:

«Il Napoli si è accontentato. E resta la sensazione di aver perso una grande occasione. Per certi versi unica. Perché l’Inter è forte ma poteva essere battuta per quello che si è visto in campo e questo avrebbe dato una piega diversa al campionato. Due sconfitte consecutive sarebbero state complicate da metabolizzare per i nerazzurri. La squadra di Inzaghi ora ha un calendario migliore perché di big dovrà affrontare solo la Juve».

Niente di compromesso, il Napoli può ancora puntare allo scudetto: «Sì. Da tempo sono convinto che sia la squadra migliore, per caratteristiche e per il gioco che esprime. La sfida di sabato me lo ha confermato. Perché anche quando nella ripresa l’Inter ha alzato il baricentro e preso il pallino del gioco imponendosi fisicamente, il Napoli ha subito poco o nulla e non ricordo parate di Ospina. Lo stesso gol del pari nasce da un mezzo rimpallo, non da un’azione limpida. Mentre il Napoli anche quando è rimasto più basso ha creato le occasioni migliori e Handanovic ha dovuto compiere due interventi decisivi su Osimhen ed Elmas».